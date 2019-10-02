Лима, , 14:52 — REGNUM «Два президента, два конгресса и страна в подвешенном состоянии. Сюрреалистический политический кризис, который переживает Перу, кратко характеризует мнение юриста, занимающегося конституционным правом, который утром во вторник дал интервью RPP — радиостанции Лимы. Рауль Ферреро счел, что закрытие парламента, предпринятое Мартином Вискаррой, незаконно, «не имеет конституционной основы». Но затем он поддержал решение вооруженных сил и полиции занять сторону президента из-за стабильности, которую подразумевает согласие военной власти с гражданской», — пишет сегодня, 2 октября, испанское издание El Mundo.

В понедельник вечером, 30 сентября, Вискарра удивил всех резкой мерой, которую разные политические силы окрестили «государственным переворотом». Президент Перу распустил парламент после провала вотума недоверия, вынесенного с целью изменить манеру избрания новых членов Конституционного суда в законодательном органе. Тогда перуанский лидер напомнил, что это была уже третья безуспешная попытка добиться антикоррупционных реформ, и объявил о чрезвычайном шаге, позволяющем гражданам определить судьбу страны голосованием.

Парламентское большинство нанесло президенту тяжелый ответный удар. Объединившись почти со всеми остальными партиями, оно неожиданно вынесло свой вотум, позволяющий объявить главу государства временно неспособным исполнять свои обязанности в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Таким образом, Вискарра был отстранен от власти на год. На его место хотели назначить вице-президента Мерседес Араос, но она в итоге отказалась от должности в эту среду, хотя и приняла ее в первый момент.