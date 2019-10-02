Милан, Италия, , 14:52 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини никогда не просил у России денег и никогда их не получал, заявил он журналистам в среду, 2 октября, передает информагентство ANSA.

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что прокуратура обнаружила в смартфонах его соратников по партии доказательства их намерения теневым путем получить «русские деньги».

Летом 2019 года СМИ распространили аудиозапись, на которой коллега Сальвини по «Лиге», глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии и отметил, что давать пояснения о переговорах Савоини должен сам Савоини.

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