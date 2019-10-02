Симферополь, 2 октября 2019, 14:51 — REGNUM Новый председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк пообещал повысить эффективность органов исполнительной власти в республике. Об этом он заявил после заседания Госсовета РК, сообщили 2 октября ИА REGNUM в пресс-службе правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента согласовали назначение на должность председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка. Затем глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил его кандидатуру в этой должности.