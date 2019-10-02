Семейство российских беспилотников «Орлан» получило дальнейшее развитие. Создан новый перспективный БПЛА «Орлан-30». Поступление его на вооружение российской армии ожидается уже в 2020 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в министерстве обороны РФ.

Москва, , 14:51 — REGNUM Новый БПЛА прошёл испытания на территории Сирии и на учениях «Центр-2019». Его максимальная взлётная масса увеличена до 27 килограмм. Скорость достигает 170 километров в час, крейсерская скорость — 150 километров в час. Дальность полёта составляет 300 километров, а максимальная высота полёта — 4,5 километра. Аппарат может находиться в воздухе до 5 часов. В качестве полезной нагрузки аппарат несёт фотокамеры, видеокамеры и тепловизоры.

«Орлан-30» будет выполнять функцию высокоточного наводчика. Он будет обнаруживать цели, снимать их координаты с помощью систем навигации ГЛОНАСС и GPS, а затем передавать их артиллерии и авиации. Кроме того, он может делать лазерную подсветку цели, что позволит точно поразить их корректируемыми артиллерийскими снарядами и авиабомбами.

«Орлан-30» будет активно взаимодействовать с тяжёлой артиллерией, в том числе, с 240-мм минометами «Тюльпан», которые могут вести огонь управляемыми минами «Смельчак», а также с орудиями калибра 152-мм, которые могут использовать корректируемые снаряды «Краснополь».

Следует заметить, что в ходе военной операции в Сирии «Орлан-30» показал себя незаменимым помощником при наводке корректируемых авиабомб.