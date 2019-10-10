Принятую Европарламентом резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы» можно смело назвать эталоном антикоммунистической и, как водится, русофобской эйфории. Почему не кому-нибудь, а именно Украине стоило бы вздрогнуть, поразмыслив над сутью этой резолюции, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, , 06:52 — REGNUM Прежде всего, попытка сбросить вину за начало Второй мировой войны на СССР чревата не только нарушением исторической объективности, но и может открыть всю череду пересмотров политической картины, которая стала реальностью после победы над фашисткой Германией. И европейская память в виде данной резолюции уже начала работать в этом направлении, европейцы заявляют об «оккупации и аннексии части Румынии» и независимых республик Литвы, Латвии и Эстонии.

Что касается ныне независимых Прибалтик, пусть разбираются с оставшейся Европой, как хотят, а вот еще не вошедшая в ЕС Украина рискует, безоговорочно следуя европейской логике, оказаться там по частям, будучи разорванной европейскими интересантами под лозунгом борьбы с «преступлениями Сталина». Ведь, осуждая Пакт Молотова-Риббентропа, Украина вполне может столкнуться с польскими, венгерскими и румынскими претензиями на свои западные территории.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Еврорезолюция против Молотова-Риббентропа: Киеву следовало бы «напрячься»