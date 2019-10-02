Москва, , 15:09 — REGNUM Сотрудники чеченского спецназа, именующие себя «Летучим отрядом Кадырова», якобы выполняют некие задачи в норвежской части Арктики с 2016 года. Об этом 2 октября пишет «Новая газета», ссылаясь на публикации «бойцов» в Instagram.

Присутствие российского спецназа на Шпицбергене следует из «датировки, геолокации и комментариев», отмечает издание. Так, в описании одного из снимков пользователя bes 600 говорится о поездке в Норвегию «по работе». Фото сделано на фоне грозненского аэропорта и изображает группу по-военному одетых мужчин.

На другом снимке пользователь изображен перед атомоходом «Советский Союз», а описание фото лаконично гласит: «Джихад».

В профиле пользователя akhaev 07 _95 есть снимки с тэгом ruspetsnaz — меткой Российского университета спецназа в Гудермесе. На фото, сделанном в январе 2019 года, на мужчине надета разгрузка, в руках — автомат. Геотег означает, что снимок сделан в столице норвежской части Шпицбергена Лонгьире.

Как сообщало ИА REGNUM, о присутствии на норвежской территории российского спецназа написало издание AldriMer. Утверждалось, что бойцы под видом штатских изучали местность и важные объекты инфраструктуры. Посольство России в Норвегии назвало эту публикацию грубой провокацией.

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