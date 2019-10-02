Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Представители госдепартамента США высказали негативное отношение к полетам южнокорейских истребителей над островами Токто, сообщает радио «Голос Америки».

В Госдепе отметили, что учитывая напряженные отношения между Южной Кореей и Японией, а также недавние учения на островах Токто, данный полет не способствует решению проблем. Также представители США призвали Токио и Сеул к продуктивному диалогу.

Отметим, что в своем заявлении американская сторона называла острова Токто «островами Лианкур».

Напомним, что 1 октября в рамках Дня вооруженных сил Южной Кореи два истребителя F-15K пролетели над островами Токто.