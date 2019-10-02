Киев, , 15:10 — REGNUM Согласование «формулы Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе — это не измена и не победа, не капитуляция и не мир, это лишь процедурный шаг в переговорном процессе, заявил сегодня, 2 октября, украинский политолог Владимир Фесенко.

Эксперт подчеркнул, что этот шаг дает возможность провести встречу в «нормандском формате» на уровне лидеров стран. Он подчеркивает, что далее согласованную формулу еще надо вписать в «дорожную карту» выполнения Минских соглашений, в которой сторонам надо взаимоувязать вопросы безопасности и вопросы политического урегулирования.

По мнению Фесенко, потенциальные риски связаны не с «формулой Штайнмайера» как таковой, а с другими возможными проблемами, в частности, серьезным обострением внутриполитического кризиса на Украине.

«Возможность внутриполитического кризиса, если значительная часть украинских граждан и значительная часть влиятельных политических сил категорически не согласятся на договоренности по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и устроят массовые протесты», — анализирует ситуацию эксперт.

Резюмируя, Фесенко отмечает, что прямо сейчас украинская власть никаких «красных линий» не перешла, но существуют потенциальные риски, о которых президент Зеленский и руководство страны должны помнить.

«Все ключевые проблемные вопросы — формула выборов, вопросы безопасности и прекращение боевых действий, толкование «особого статуса» и т.д. — остаются несогласованными, и все потенциальные риски связаны именно с этими вопросами», — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что само подтверждение «формулы Штайнмайера» — которая, кстати говоря, была принята всеми участниками нормандской четвёрки, включая Украину, уже фактически несколько лет назад — является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее.