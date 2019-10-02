Москва, , 14:41 — REGNUM Осторожность комментариев со стороны представителей ДНР и ЛНР по поводу подписания Киевом документов по так называемой «формуле Штайнмайера» вполне понятна, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«За последние пять лет было уже много соглашений, которые украинская сторона подписывала под давлением обстоятельств, после чего просто не выполняла. Это касается и Минских соглашений, и договоренностей о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и т. д.

Пока реально нет даже амнистии участников вооруженного конфликта, все они остаются под угрозой ареста, а, как известно, украинские спецслужбы не брезгуют не только похищениями тех, кого считают преступниками, но и террористическими актами.

И даже несмотря на наличие у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского большинства в Верховной раде, провести через нее соответствующие законы будет непросто.

Кроме того, всегда сохраняется вероятность того, что принятие подобных законов и изменений в Конституции Украины вызовет силовое противодействие со стороны националистов, которые все еще многочисленны и вооружены», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября контактная группа на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок действий для реализации Минских соглашений. Но в ДНР считают, что подпись Киева под «формулой Штайнмайера» ничего не гарантирует.

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