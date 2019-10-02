Лондон, , 14:35 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается предложить вывести переговоры по Брекситу из тупика с помощью специального решения для Северной Ирландии, сообщает сегодня, 2 октября, испанское издание El Mundo. Подразумевается, что регион сохранит связь с единым европейским рынком в том, что касается сельскохозяйственных и промышленных товаров ЕС, до 2025 года.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Это предложение Джонсон намерен озвучить в ходе своей речи на закрытии съезда Партии консерваторов в Манчестере. Премьер-министр также готов предупредить, что он продолжит придерживаться цели вывести Соединенное Королевство из состава Евросоюза 31 октября и сделает это без соглашения, если Брюссель не примет его план, альтернативный вызывающей споры «ирландской гарантии», призванной помешать восстановлению «жесткой границы» между двумя Ирландиями.

Правительство Ирландской республики опередило Джонсона в эту среду и назвало его предложение «неприемлемым». Ирландский министр по европейским делам Хелен Макэнти заверила, что Дублин отвергнет такую альтернативу «ирландской гарантии». «Его [Джонсона] план состоит в том, чтобы выбрать лишь некоторые области единого рынка для Северной Ирландии и, кроме того, наложить временное ограничение, а этого недостаточно», — подчеркнула Макэнти, также выступающая против создания «виртуальных» границ как нарушающих принципы мирного соглашения Страстной пятницы.