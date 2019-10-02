Сочи, Краснодарский край, , 14:33 — REGNUM Поиск «российского следа» стал навязчивой идеей руководства Демократической партии Соединенных Штатов, заявил 2 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о «российском следе» в скандале вокруг президентов США и Украины— Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, соответствующие заявления свидетельствуют о том, что в Демпартии до сих пор не могут смириться с тем, что им не удаётся «свалить президента Трампа», всерьез поколебать общественное мнение, а также доказать какое-то влияние России на внутриполитические процессы.

Напомним, ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в истории с публикацией переговоров двух президентов прослеживается «российский след», однако не предъявила никаких доказательств.

Отметим, в конце сентября сообщалось, что во время диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп якобы требовал провести расследование в отношении своего конкурента Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена.

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