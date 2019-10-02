История вопроса

Формально Европейский союз был создан при подписании Маастрихского договора в 1992 году, но ему предшествовали несколько ступеней интеграции, начиная с создания в 1951 году Европейского объединения угля и стали.

Евросоюз явился воплощением старой идеи Соединённых Штатов Европы, но при этом от североамериканского прототипа имеются значительные отличия. США созданы на «пустом месте» и там существует единая политическая нация. В Европе каждое государство строит свою национальную идентичность на отличиях от соседей и на исторических мифах, важной частью которых являются войны с ними. Из-за этого европейская интеграция забуксовала на уровне экономической, и реальной политической интеграции нет.

Такая половинчатая ситуация не может сохраняться вечно, вопрос лишь в том, куда пойдёт динамика, в сторону дальнейшей интеграции, или к развалу союза. Положение усугубляется двумя факторами. Во-первых, Евросоюз создавался в период эйфории от победы над идеологическим противником (СССР) и в его архитектуру было опрометчиво заложено предположение о том, что процветание и экономический рост будут вечными. Из-за этого не прописаны процедуры выхода из союза и другие антикризисные механизмы. Во-вторых, из-за того, что включение новых стран в Евросоюз трактуется как признак успеха, новых членов принимают в союз без достаточных на то оснований.

В результате кризисных явлений в мировой экономике в Евросоюзе проявились проблемы, неизбежные для объединения экономик с разным уровнем развития. Несмотря на все идеологические заклинания о «вечности» Евросоюза, в разных странах нарастает недовольство брюссельской бюрократией, разговоры о том «кто кого кормит». Всё это ведёт к росту национализма и повышению популярности так называемых «евроскептиков».

Неангажированные аналитики предсказывают в ближайшей перспективе переформатирование Евросоюза, которое просто замаскирует его фактический распад. При этом возможны различные альянсы между бывшими членами Евросоюза.

