Прага, 2 октября 2019, 14:30 — REGNUM В Чехии начинается встреча глав государств Вышеградской группы, сообщает новостной портал Euroactiv.
2 октября в Ланском замке переговоры проведут президент Польши Анджей Дуда, президент Чехии Милош Земан, президент Словакии Зузана Чапутова и президент Венгрии Янош Адер. 3 октября к ним присоединятся главы Словении и Сербии — Борут Пахор и Александр Вучич.
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский пояснил, что дискуссионные панели будут посвящены, прежде всего, вопросам, связанным с началом нового институционального цикла Европейского союза (ЕС), то есть выборам нового состава Европейской комиссии и нового укомплектования ключевых позиций в институтах ЕС.
Главы государств Вышеградской группы встречаются ежегодно. Хозяином встречи является страна, которая затем руководит работой группы в течение года. С июля 2019 года председательство в группе принадлежит Чехии.