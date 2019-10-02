Москва, 2 октября 2019, 14:30 — REGNUM Выполнение Киевом так называемой «формулы Штайнмайера» будет означать легализацию уже существующего положения дел, считает министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова. Об этом она заявила 2 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом Никанорова отметила, что практика и опыт общения с украинской стороной дают основания предполагать, что Киев примет «формулу Штайнмайера» с дополнительными изменениями.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители Украины на заседании контактной группы в Минске подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — механизм реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины. Этот механизм предусматривает, что особый статус будет предоставлен Донбассу в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе особый статус начнёт действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.
Читайте ранее в этом сюжете: Кучма от имени Украины подписал «формулу Штайнмайера»