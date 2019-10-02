Москва, , 14:30 — REGNUM Выполнение Киевом так называемой «формулы Штайнмайера» будет означать легализацию уже существующего положения дел, считает министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова. Об этом она заявила 2 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если комплекс мер [прописанный в «формуле Штайнмайера»] будет реализован так, как он написан — чётко и буквально, если будет принят и начнёт действовать закон об особом статусе и будет закреплён в Конституции Украины, то это [будет] скорее легализация того, что есть у нас сейчас, — сказала Никанорова. — То есть самостоятельное управление территорией, договорные отношения, признанные всем мировым сообществом, это право интегрироваться с Российской Федерацией, право выстраивать свою экономику, свою правоохранительную и судебную системы. То есть это возможность мирно установить те самые рамки дальнейшего сосуществования с Украиной».

При этом Никанорова отметила, что практика и опыт общения с украинской стороной дают основания предполагать, что Киев примет «формулу Штайнмайера» с дополнительными изменениями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители Украины на заседании контактной группы в Минске подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — механизм реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины. Этот механизм предусматривает, что особый статус будет предоставлен Донбассу в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе особый статус начнёт действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

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