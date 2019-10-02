Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Окончательное решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга пока не принято, рассматривается несколько вариантов, в том числе сохранение ныне действующих тарифов. Об этом 2 октября заявили в Смольном.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее СМИ сообщили, что стоимость разового проезда с 2020 года может увеличиться на 5 рублей как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга. Одновременно подорожают и многоразовые проездные.

«Говорить об увеличении стоимости проезда на городском общественном транспорте, как о принятом решении преждевременно», — заявили в смольниском комитете по тарифам.

Там пояснили, что сейчас рассматривается три варианта действий: 1. сохранение действующих тарифов (45 руб. — метро, 40 руб. — наземный транспорт); 2. рост тарифов на 2 рубля за разовый проезд + индексация цен на проездные; 3. рост на 5 рублей за разовый проезд + индексация цен на проездные.

В Смольном напомнили, что нынешние тарифы на проезд в Петербурге действуют еще с 2017 года, и они ниже экономически обоснованных тарифов, а разница перевозчикам компенсируется за счет бюджетных средств.

Как заявляют власти, тарифные решения на 2020 год в отношении общественного транспорта «будут приняты с учетом предложений Комитета по транспорту и исходя из возможностей бюджета Санкт-Петербурга».

Напомним, по данным чиновников Смольного, в течение 2019 года себестоимость проезда в городском транспорте Петербурга выросла на 8 рублей.

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