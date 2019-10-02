Лондон, , 14:28 — REGNUM Проект экстренного бюджета Великобритании не будет объявлен до планируемого выхода страны из ЕС. Так решил министр финансов королевства Саджид Джавид из-за неопределенного сценария выхода, сообщает 2 октября Financial Times со ссылкой на источники в минфине.

Ранее Джавид допускал, что бюджетный проект будет представлен до 31 октября. Он поручил министерству подготовить план срочных экономических мер, а еще раньше заявлял, что готов задействовать «весь арсенал экономических мер».

Однако пока неясно, выйдет Великобритания из ЕС по «жесткому» сценарию или заключит соглашение с Брюсселем. Дата объявления проекта бюджета должна быть перенесена, так как в приоритете — заключение сделки с ЕС, сказал изданию источник.

Как сообщало ИА REGNUM, дата Brexit откладывалась несколько раз, теперь это событие намечено на 31 октября 2019 года. Политическая цена невыполнения сроков по Brexit будет неприемлемой, заявил Саджид Джавид 1 октября.

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