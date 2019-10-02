Москва, , 14:27 — REGNUM Информация о том, что в Сирии были испытаны элементы российского зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей», не подтвердилась. И это закономерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя сообщения СМИ о запуске С-500.

«Прометей» предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях, его главное назначение — защита от баллистических ракет средней дальности, выпущенных с территории других государств или даже из космоса.

Поражение ракет комплексом С-500 достигается на расстояниях до 600 км по дальности и до 250 км по высоте. Поэтому Сирия, с ее небольшой территорией, где расстояние между самыми дальними точками менее 900 км, не самый удобный плацдарм для испытания таких мощных систем.

Разве что только могли испытывать входящие в состав комплекса средства наблюдения и обнаружения, которые должны уметь распознавать самые разнообразные цели — от межконтинентальных баллистических ракет до беспилотных летательных аппаратов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Известия» со ссылкой со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщили об успешном испытании зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей» в Сирии. Позже в Минобороны РФ опровергли эту информацию».

Читайте: В Сирии успешно испытали российскую систему ПВО С-500

А также: В Минобороны опровергли информацию об испытаниях С-500 в Сирии