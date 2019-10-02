Москва, , 14:27 — REGNUM Рост взаимосвязанности мировых энергетических рынков приводит к повышению рисков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Вместе в увеличением масштабов, взаимосвязанности мировой энергетики возрастает её чувствительность. Как нестабильность в отдельных регионах отражается на глобальном уровне спроса и предложения», — заявил Путин.

«Только что с генеральным секретарём ОПЕК мы об этом говорили. В этих условиях крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка, с учётом интереса всех стран находить взаимоприемлемые развязки», — указал он.

По словам президента, ярким примером такого диалога стала сделка ОПЕК+, первое в истории успешное взаимодействие стран — участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию.

«Нам вместе удалось добиться результата, который устроил и производителей нефти, и её потребителей», — отметил Путин.