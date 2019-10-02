Москва, , 14:18 — REGNUM В Ливии пока не удаётся начать устойчивый процесс урегулирования сложившейся политической ситуации. Об этом сегодня, 2 октября, в ходе выступления на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Он отметил, что усилия по «завязыванию какого-то инклюзивного диалога» здесь предпринимаются, однако есть ряд причин, который не позволяет его наладить.

«Там слишком много внешних игроков», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые акции протеста, участники которых требовали отставки многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Манифестации быстро переросли в вооруженный мятеж, в результате которого Каддафи был свергнут и зверски убит. Ливия погрузилась в хаос и анархию, которые не прекращаются на этой территории до сих пор.

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Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице — Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. В апреле 2019 года верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии, которая удерживает восточную часть Ливии и большую часть юга страны, Халифа Хафтар начал наступление на Триполи. Он намеревался изгнать из столицы силы, лояльные правительству национального согласия, признанного ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября ООН предупредила об эскалации насилия и углублении гуманитарного кризиса в Ливии, что может подтолкнуть страну к возвращению к полномасштабной гражданской войне, подобной той, в результате которой в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.

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