Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Посол Европейского Союза в Грузии Карл Харцель прокомментировал встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова в Нью-Йорке заявил, что ЕС приветствует диалог Грузии с Россией. Об этом 2 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Мы приветствуем диалог, так как верим, что когда касается различных измерений отношений Грузии-России, существует необходимость диалога, чтобы мы убедились, что позиция Грузии будет услышана и можно будет избежать ситуации, которую в последний период мы видим у административной пограничной линии», — заявил Карл Харцель.

По поводу позиции России в связи с расширением НАТО Карль Харцель отметил, что обычно не комментирует вопросы НАТО. «Большинство членов ЕС являются и членами НАТО. Так что я думаю, что ответ ясен», — добавил посол Евросоюза.

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