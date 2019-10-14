Киев, , 08:11 — REGNUM Удивительный спектакль под названием «импичмент президенту Дональду Трампу, или 33 тумака Владимиру Зеленскому» начался со своевременной подачи анонимной жалобы некоего особо болеющего за судьбы демократии гражданина. О том, как безымянный мистер Не-могу-молчать может подвести под цугундер несколько десятков именитых деятелей в своей стране и за ее рубежами, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский President.gov.ua

Ловко выполненная Трампом подсечка против недругов, которые бросились на крючок, скрытый под наживкой сенсационного разоблачения, может принести ему не только улов в виде повышения рейтинга, но и выигрыш будущих президентских выборов. Ибо такой уровень ловкости не показывал, пожалуй, никто до него, во всяком случае, в последние годы в США.

Обвинение от демократов в том, что Трамп якобы «давил» на находящегося от него в тяжелой финансовой зависимости лидера совершенно независимой Украины не выдержало никакой критики после обнародования коварно предъявленного Трампом разговора с тем лидером. Итак, импичмент Трампу вроде выносить не за что, а вот щупать следственными мероприятиями вымя его оппонентов — очень даже вовремя. Но это уже работа следственных органов. У российских же наблюдателей найдется зрелище и поближе — в виде Владимира Зеленского, который, попав под чудовищное обаяние «великого учителя» Трампа, начал зачем-то жаловаться ему на зажимание Европой денег, которые она тратит на себя, а не на Украину. Так что возможно, пока республиканцы будут изучать демократов, в ЕС тем же самым займутся фрау Меркель и месье Макрон — но уже по отношению к Зеленскому.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «У многих в США могут быть проблемы. У Зеленского они уже есть».