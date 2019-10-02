Сочи, Краснодарский край, , 14:20 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он видит «проблески здравого смысла» в контактах России и США по Ближнему востоку. Такое заявление он сделал 2 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами (в вопросах ситуации на Ближнем Востоке)», — заявил Лавров.

Также он отметил, что на Западе «можно сказать, сквозь зубы», но поприветствовали достигнутые в астанинском формате договорённости между правительством и оппозицией Сирии по вопросам создания конституционного комитета и согласованию его правил и принципов.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что ООН будет беспристрастно содействовать этому процессу.

Отметим, ранее, 25 сентября, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил, что первое заседание Конституционного комитета Сирии может состояться 30 октября.