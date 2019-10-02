Киев, , 14:11 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Рады нынешнего созыва Виктор Медведчук сегодня, 2 октября, рассказал журналистам в кулуарах парламента, в чем именно заключается «формула Штайнмайера» и в чем не прав президент Зеленский, рассуждая об этой формуле.

Парламентарий в целом позитивно оценил договоренности, достигнутые 1 октября в Минске, заявив, что это начало пути, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы поддерживаем подобные шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на неконтролируемых территориях. Мы считаем, что «формула Штайнмайера» — это принцип дорожной карты по реализации отдельных пунктов Минских соглашений. Мы выступаем за что, что Минские соглашения являются безальтернативными. Они должны быть выполнены. И это может привести к миру и прекращению боевых действий», — заявил оппозиционный политик.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, что конкретно собой представляет «формула Штайнмайера», Виктор Медведчук объяснил: согласно этому документу, после проведения выборов на неконтролируемых территориях вводится в действие на временной основе закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый еще в сентябре 2014 года.

«На постоянной основе он вступает в силу после того, как ОБСЕ и соответствующие контролирующие органы со стороны ОБСЕ проверят выборы на соответствие нормам БДИЧ и сделают свое заключение. Тогда этот закон вступает на постоянной основе в полную силу», — рассказал политик.

Также Медведчук заявил, что не согласен с тем, как трактует «формулу Штайнмайера» президент Зеленский.

«Вчера господин Зеленский говорил по поводу так называемого нового закона об особом статусе, потому что этот заканчивает действие 31 декабря текущего, 2019 года — в этом он прав. Но неправ президент в другом: дело в том, что «формула Штайнмайера» касается именно того закона, который был принят Верховной Радой и который есть сегодня, но заблокирован».

Медведчук отметил, что президент Украины не прав и в толковании вопроса границ:

«Во время своего брифинга Зеленский сказал о том, что это будет тогда, когда границы будут под контролем Украины. Это тоже не отвечает ни «формуле Штайнмайера», ни Минским соглашениям. Потому что в Минских соглашениях четко записано, что контроль над границей между Украиной и Россией начинает устанавливаться в первый день после выборов и заканчивается после внесения изменений в Конституцию относительно особого статуса».

Кроме того, политик особо подчеркнул, что закон о выборах должен приниматься Верховной радой в соответствии с Конституцией Украины, но при этом вопрос модальности выборов должен быть согласован с Донецком и Луганском.

«Согласно Минским соглашениям, условия проведения выборов, модальности выборов согласовываются с представителями Донецка и Луганска. Только в этом случае закон принят после голосований и может послужить основанием для объявления и проведения выборов», — отметил политик.

Как председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что фракция поддержит инициативы президента, направленные на выполнение Минских соглашений, в том числе относительно реализации «формулы Штайнмайера».