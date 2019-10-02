Мадрид, , 14:10 — REGNUM Исполняющий обязанности главы испанского правительства Педро Санчес наметил поэтапный план действий на случай усугубления напряженной ситуации в Каталонии, сообщает сегодня, 2 октября, испанское издание El Mundo. План включает в себя применение закона о национальной безопасности и призван помочь избежать проблем с общественным порядком и экономического ущерба. Во дворце Монклоа подтвердили (в частности, для крупных каталонских предпринимателей) полную готовность Санчеса выпустить специальный указ, касающийся автономной области.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее источники в предпринимательских кругах сигнализировали, что страх перед эскалацией напряжения после вынесения приговора мятежным каталонским политикам растет. Власти в ответ дали им гарантии, что в этом случае реакция будет стремительной. Как говорят правительственные источники, в «Официальном вестнике» будет быстро опубликован указ главы правительства, не требующий даже одобрения совета министров.

Такую власть Санчесу дает статья 15 закона о национальной безопасности, которая гласит следующее: «Председатель правительства может объявить о ситуации, затрагивающей национальные интересы». Статья 24 того же закона наделяет главу правительства правом обязать Женералитет с помощью указа «предоставить необходимые людские и материальные ресурсы, находящиеся в его ведении» для урегулирования ситуации. Этот путь испанские власти предпочитают применению 155-й статьи конституции, поскольку для него достаточно координации действий каталонских полицейских, Национальной полиции и Гражданской гвардии.