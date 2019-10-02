Москва, , 14:06 — REGNUM В администрации президента РФ рассчитывают на то, что уже в ближайшее время появится ясность относительно даты проведения саммита «нормандской четвёрки». Об этом сегодня, 2 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что «формула Штайнмайера» была подписана совсем недавно, поэтому сейчас все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения саммита в «нормандском формате».

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — сказал Песков.

Он также выразил надежду, что стороны и дальше будут двигаться по пути реализации Минских соглашений, которые, по словам Пескова, являются «единственным возможным способом» для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске представители Украины на заседании Контактной группы по Донбассу подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — механизм реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, который предусматривается Минскими соглашениями, но сознательно блокировался Киевом. Подписи под документом также поставили представители Донецкой и Луганской Народных Республик, Россия и ОБСЕ.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, местные выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству и только после отвода войск, а также при условии восстановления контроля над государственной границей. Позиция главы государства вызвала резкую критику со стороны представителей предыдущей власти и националистов.

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