Москва, , 14:04 — REGNUM В Совфеде ожидают подтверждения от президента Украины Владимира Зеленского намерения следовать «формуле Штайнмайера», передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Думаю, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прояснить ситуацию, подтвердив намерение своей страны неуклонно следовать формуле Штайнмайера. Без этого мирный процесс может так и не начаться», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на то, что и дня не прошло, как все участники контактной группы подписали «формулу Штайнмайера», а на Украине уже начинают вносить свои коррективы, заявляя, что Киев еще будет думать.

«В конце концов это не игра в шахматы двух любителей, когда любой ход, что называется, допускается взять назад», — указал он.

Депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко пояснил, что подписания «формулы Штайнмайера» в Минске не было.

Читайте ранее в этом сюжете: «Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией»