Ташкент, , 14:03 — REGNUM Правительство Казахстана совместно со счетным комитетом республики прорабатывает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом 2 октября заявил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на заседании совета сенаторов.

По его словам, поправки направлены на ужесточение ответственности для администраторов неэффективных программ. Председатель сената Дарига Назарбаева отметила, что многие чиновники уходят от ответственности из-за кадровых перестановок.

Даленов сказал, что введение административной ответственности позволит преодолеть это проблему. Министр добавил, что штраф будет выписываться даже тогда, когда в рамках программы не было хищений, убытков, но цели не достигнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал систему планирования правительства. По его словам, министры должны более реалистично подходить к составлению плана индустриализации на ближайшие пять лет.

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