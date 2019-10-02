Сочи, Краснодарский край, , 14:02 — REGNUM Россия заинтересована в сохранении своего военного присутствия в Сирии для поддержания мира в республике, заявил 2 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это присутствие мы будем использовать исключительно для поддержания безопасности и мира в стране и регионе в целом», — сказал Лавров на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, у России нет никаких «поползновений навязать что-то или заставить действовать по ее сценарию».

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что главные силы террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике уничтожены, однако борьбу с очагами терроризма, в том числе в сирийской провинции Идлиб, надо продолжать.

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