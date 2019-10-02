Джакарта, , 14:01 — REGNUM Посол Австралии в Индонезии Гари Куинлан выразил надежду, что выпускники смогут укрепить отношения между Канберрой и Джакартой, сообщает Sindonews.

«В Австралии есть университеты мирового класса с всемирно признанной системой образования. Будучи выпускниками, я уверен, что вы по достоинству оцените свое время в Австралии и продолжите поддерживать и укреплять отношения между двумя странами», — заявил посол на мероприятии Gig on the Green.

Напомним, Gig on the Green — это ежегодное мероприятие, проводимое посольством Австралии в Индонезии, чтобы приветствовать новых выпускников. Событие сопровождается музыкальными представлениями, а также барбекю.