Москва, , 14:06 — REGNUM Американские санкции не отразились на добыче газа в Иране. Об этом заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане, выступая 2 октября в Москве в рамках Российской энергетической недели.

Ни газодобыча, ни проекты по строительству не испытывают влияния санкций, пояснил он. В 2019 году добыча на месторождении в южной части Ирана должна вырасти до 70 млн куб. м в сутки.

США восстановили санкции против Тегерана, включающие запрет на закупку иранской нефти, в ноябре 2018 года. Этому предшествовало решение президента США Дональда Трампа об одностороннем отказе от участия в иранской ядерной сделке.

Как сообщало ИА REGNUM, Зангане заявил об усилении мер безопасности на иранских нефтяных объектах на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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