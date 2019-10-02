Париж, , 13:51 — REGNUM Пятеро неизвестных заявили о возобновлении деятельности сепаратистской организации «Фронт национального освобождения Корсики» (фр. FLNC). Отдел прокуратуры Франции, специализирующийся на борьбе с терроризмом, возбудил расследование. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Пятеро неизвестных в капюшонах, по меньшей мере один из которых был вооружен, пригласили корсиканскую газету Corse Matin на «тайную пресс-конференцию», где представили манифест в одну страницу под заголовком «FLNC за независимость». В нем заявляется, что эта группа претендует на историческое название FLNC и манифест о ее учреждении от 5 мая 1976 года. Она обязуется «спасти корсиканский народ от запрограммированного исчезновения», при этом нападая не на людей, а исключительно на материальное имущество.

Прокуратура начала расследование по подозрению в создании «террористического преступного сообщества» и в «нарушении законодательства об оружии в связи с террористической деятельностью».

За 40 лет своего существования FLNC совершила около 4,5 тыс. атак, в результате которых погибли 70 человек, пишет газета. В 2014 году организация сложила оружие.