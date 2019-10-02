Сухум, , 13:51 — REGNUM 1 октября в министерстве иностранных дел Абхазии состоялась встреча главы министерства Даура Кове с официальным представителем торгово-промышленной палаты (ТТП) республики в Германии Вольфгангом Матцке и немецким журналистом Дэвидом Ноаком. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей между предпринимательскими кругами Абхазии и Германии и дальнейшую работу представительства торгово-промышленной палаты в Германии.

Даур Кове дал интервью Дэвиду Ноаку, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность донесения до международного сообщества объективную информацию об Абхазии.

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