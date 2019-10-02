Москва, , 13:50 — REGNUM Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский напомнил о том, кто является авторов «формулы Штайнмайера» и объяснил, что реально нужно для мирного урегулирования.

«В так называемой «формуле Штайнмайера» мне, прежде всего, не нравится автор. Раньше он был министром иностранных дел Германии и 21 февраля 2014 г., накануне переворота в Киеве, он вместе с польским коллегой выступил гарантом от Евросоюза Соглашения между Януковичем и оппозицией об урегулировании политического кризиса на Украине. И в этот же день боевики, воспользовавшись ситуацией, силой заняли правительственные здания в Киеве, а законно избранный президент Украины в тот день мог быть убит, это мы его спасли», — отметил Жириновский телеграм-канале.

Поэтому когда Штайнмайер вновь выступает с программой каких-либо действий на Украине нужно помнить, что он — один из авторов начала гражданской войны в этой стране, указал парламентарий.

«После того как на Донбассе были убиты тысячи людей трудно поверить, что жители Донецка и Луганска согласятся вернуться в состав Украины. Они уже определились — они хотят жить в независимых государствах или войти в состав России. Поэтому нам нужна не «формула Штайнмайера», а удовлетворить интересы жителей ДНР и ЛНР», — заключил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина заявила о подписании «формулы Штайнмайера» для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Стороны конфликта 1 октября также согласовали обмен пленными, разведение войск в районе Золотого и Петровского, а также проведение в Донбассе местных выборов по украинскому законодательству под наблюдением ОБСЕ.

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