Москва, , 13:44 — REGNUM Никакой необходимости в испытаниях и использовании зенитных ракетных комплексов С-500 в Сирии не было и нет, сообщают 2 октября Известия со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях.

«Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее Известия со ссылкой со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщили об успешном испытании зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей» в Сирии.

Также сообщалось, что в ходе испытаний специалисты выявили якобы «определённые проблемы» в работе техники, однако их удалось быстро устранить.

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