Тегеран, , 13:52 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани не пошёл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН, так как это не соответствовало интересам народа Ирана.

«Если бы у меня была уверенность, что эти переговоры окажутся в интересах иранского народа, то я бы непременно на это пошел», — приводит слова Рухани иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Также иранский президент отметил, что Трамп во время своего выступления на ГА ООН два раза заявил об ужесточении санкций в отношении Ирана, и потому он (Рухани — прим. ред.) заявил европейским партнёрам Ирана, что Тегеран не может принять такого.

«Мы должны поверить вам, что Вашингтон готов к диалогу, или президенту США, который за 24 часа дважды высказался за усиление давления (на Иран)», — сказал Хасан Рухани.

Отметим, ранее, 1 октября, появились сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался организовать во время 74-й сессии Генассамблеи ООН телефонный разговор между президентом Ирана Рухани и американским лидером Дональдом Трампом.