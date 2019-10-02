Сочи, Краснодарский край, , 13:44 — REGNUM Безрассудные политические эксперименты на Ближнем Востоке уже привели к трагическим последствиям. Об этом заявил 2 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.

Глава российского МИД напомнил, что Ближний Восток является колыбелью многих религий и цивилизаций, однако сейчас этот регион стал площадкой для безрассудных экспериментов. Трагические последствия этого уже наблюдаются, тема является весьма острой.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров обвинил США в недальновидности из-за попыток изолировать Иран и принудить эту страну к отказу от борьбы.

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