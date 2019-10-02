Иркутск, , 13:43 — REGNUM Мэр Саянска Олег Боровский, обеспокоенный новой волной информации о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко, написал петицию в его поддержку. В этом послании, опубликованном, в частности, на странице градоначальника в Facebook, отмечается:

«Уважаемые, перестаньте использовать людей, манипулировать ими и мешать работать. За последние четыре года в регионе сделано столько, сколько не делалось последние двадцать лет».

По словам Боровского, обличительные сюжеты о коррупции в регионе и о том, что в Приангарье ничего не делается, заказывают на федеральных каналах за «миллионы рублей» те, кто хочет «раскачать волну протестных настроений».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после возврата всенародных выборов глав регионов Сергей Левченко стал первым в России губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшим на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Но в последний год слухи о его скорой отставке стали появляться особенно часто.

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