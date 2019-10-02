Джакарта, , 13:43 — REGNUM Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что государство может взять пример с Бразилии и Пакистана, которым удалось перенести свою национальную столицу менее чем за пять лет, сообщает Antara.

«Оказывается, что есть две страны, которые в 60-х годах перенесли свою столицу, и ей понадобилось не более пяти лет, чтобы построить город с нуля, и он уже функционирует как правительственный центр или столица», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

Бамбанг Броджонегоро подчеркнул, что успех Бразилии и Пакистана также должен быть достигнут в Индонезии в тот же период времени или даже быстрее. Благодаря поддержке более совершенных технологий, расширению возможностей трудовых ресурсов и улучшению поддержки инфраструктуры, мечта о строительстве новой национальной столицы в провинции Восточный Калимантан может быть реализована.

Напомним, в 1956 году начался перенос столицы из Рио-де-Жанейро в Бразилию. Тем временем в 1963 году Пакистан переместил столицу страны из Карачи в Исламабад.

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