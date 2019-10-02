Сухум, , 13:43 — REGNUM В ходе лагерного сбора артиллеристы российской военной базы в Абхазии отработали боевые стрельбы из штатного вооружения в условиях прибрежной и горной местности. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Реактивная система залпового огня «Град» на базе автомобиля «Урал» Artstepvision.ca

На полигонах Нагвалоу и Цабал военнослужащие выполнили групповые и индивидуальные нормативы по метеорологической, топогеодезической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам. Занятия проводятся в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Артиллеристы из самоходных артиллерийских орудий САУ «Акация», минометов «Сани» и гаубиц Д-30 выполнили стрельбы по целям на расстояниях до 15 км, имитирующих бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты противника. Всего было проведено более 10 огневых тренировок, половина из которых состоялась в темное время суток.

В лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано 100 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобиля «Урал».

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