Киев, , 13:39 — REGNUM Депутат Верховной рады Олег Волошин намекает на конфликт в партии «Слуга народа» из-за последних инициатив президента Зеленского, связанного с «формулой Штайнмайера» и урегулированием конфликта в Донбассе.

«Мне очень жаль думающую часть фракции «Слуга народа». Их втянули в ту же глупейшую игру, в которую играло прошлое парламентское большинство: «мы ни на какие уступки России и сепаратистам не пойдём, но мир обеспечим»», — заявил Волошин в своем комментарии сегодня, 2 октября.

Депутат отмечает, что пустота этой схемы всем ясна, но политические «ритуальные танцы» продолжаются. По его оценке, «зеленым» они даются гораздо хуже, чем представителям блока Петра Порошенко.

«Тем более, что никакой поддержки затягивания конфликта ни на Западе, ни в обществе больше нет. Все это понимают, сдают по шагу назад, но на словах продолжают держать «единый строй с патриотами»», — резюмировал Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций Рады по согласованию так называемой «формулы Штайнмайера». Также он принял участие в закрытом заседании фракции «Слуга народа», посвященном этой же теме.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в комментарии журналистам в кулуарах парламента заявил, что стороны в основном обсуждали «красные линии» — не закреплять в Конституции никаких «особых статусов» Донбасса, проведение выборов в органы местной власти по всей территории Украины одновременно при достижении условий безопасности, выполнение требований безопасности идет перед политическим урегулированием.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал народ Украины доверять Зеленскому в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе и заявил, что в достигнутых накануне соглашениях «измены нет даже на 1%».