Брянск, , 13:41 — REGNUM Брянская областная дума приступила к формированию нового состава Общественной палаты региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В совещательный орган войдут 60 человек. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня первого заседания.

20 членов совещательного органа утверждаются губернатором региона, столько же войдут в состав по предложению Брянской областной думы, ещё 20 человек определяются членами Общественной палаты. В состав может войти любой гражданин России, достигший возраста 18 лет, кроме государственных и муниципальных служащих, недееспособных, тех, кто имеет непогашенную или неснятую судимость, и лиц, имеющих двойное гражданство. На любом заседании палаты могут присутствовать губернатор, председатель облдумы, главный федеральный инспектор, руководители областного и арбитражного суда, региональный прокурор, председатель облизбиркома или их уполномоченные представители.

Приём предложений по кандидатам в члены Общественной палаты и документов осуществляется в Брянске с 1 по 31 октября 2019 года.