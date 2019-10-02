Киев, , 13:36 — REGNUM «Мы устали от войны, нам нужен мир, мы хотим, чтобы наши дети не погибали от бомб… То что формула Штайнмайера была утверждена на минских встречах, это результат боли украинского народа, страданий и материнских слез, которыми пять лет окроплялась украинская земля» — заявил 2 октября в кулуарах парламента Украины заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

По его словам, «формула Штайнмайера» «выстрадана украинским народом», она запускает мирный процесс в Донбассе.

«Уверен в том, что начат процесс достижения мира. Сегодня мы сделали для этого первый и самый главный шаг. Мы сделали шаг навстречу друг другу», — считает Кива.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе утвердила «формулу Штайнмайера». При этом стороны конфликта согласовали обмен пленными, разведение войск в районе Золотого и Петровского, а также проведение в Донбассе местных выборов по украинскому законодательству под наблюдением ОБСЕ.