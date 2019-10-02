Киев, , 13:35 — REGNUM Сегодняшнее очередное пленарное заседание второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва началось с опозданием. Причиной тому стала встреча, которую президент страны Владимир Зеленский провёл 2 октября в закрытом формате с главами парламентских фракций и депутатами от фракции «Слуга народа». Обсуждались непубличные договоренности, достигнутые в Минске 1 октября.

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Утреннее заседание законодательного органа страны было запланировано на 10:00 мск, однако оно задержалось из-за отсутствия членов президентской фракции «Слуга народа», пишет ТАСС. В итоге спикер Рады Дмитрий Разумков открыл заседание с опозданием на час.

После этого, как сообщается на сайте Верховной рады, по просьбе двух фракций в утреннем заседании был объявлен перерыв до 12:00. В то же время перерыв с 12:00 до 12:30 отменён.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 октября, в Минске представители Украины на заседании Контактной группы по Донбассу подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — механизм реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, который предусматривается Минскими соглашениями, но сознательно блокировался Киевом. Документ подписали представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Россия и ОБСЕ.

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Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, местные выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления контроля над государственной границей. Позиция главы государства вызвала резкую критику со стороны представителей предыдущей власти и националистов, которые заявили о готовности организовывать масштабные акции протеста из-за якобы «капитуляции» президента перед Россией.

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