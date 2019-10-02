Москва, , 13:34 — REGNUM Подтверждение принятия Украиной договоренностей в рамках «формулы Штайнмайера» прокомментировал 2 октября журналистам Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал это событие «позитивным фактом», а также выразил надежду, что скоро получится проработать вопросы по проведению саммита в «нормандском формате».

Песков также назвал действия представителей Украины «важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее».

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласовал «формулу Штайнмайера». В тот же день украинские националисты начали проводить в украинской столице акции протеста против данного шага.

«Формула Штайнмайера» предлагает ряд шагов по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Она была выдвинута в рамках Минских соглашений и была одобрена «нормандской четверкой» в Париже в октябре 2015 года.