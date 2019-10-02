Москва, , 13:29 — REGNUM Указа об отставке директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ Геннадия Корниенко не было, заявил 2 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Указа (об отставке) не было, он не публиковался», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, сегодня, 2 октября, газета «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники сообщила, что глава ФСИН Геннадий Корниенко был якобы снят с занимаемой должности.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин освободил от должности целый ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных и силовых ведомств.

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