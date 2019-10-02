Тбилиси, , 13:29 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым. Об этом 2 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, в том числе в области военного образования, и вопросы региональной безопасности. Министр и посол также обсудили сотрудничество в трехстороннем формате — между Грузией, Азербайджаном и Турцией.

Во встрече также приняли участие военный атташе Азербайджана полковник Фуад Ибрагимов и представитель посольства.

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