Нур-Султан, , 13:27 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится привлекательным интеграционным объединением для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. Об этом 2 октября написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальных сетях.

Глава государства отметил, что в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване состоялся ряд встреч с лидерами государств.

«Обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке», — написал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ЕАЭС грозят серьезные риски в связи с мировыми торговыми войнами.

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