Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и и. о. посла США в Грузии Элизабет Руд открыли новое здание пограничного сектора «Хриани» Ахалцихского управления пограничной полиции. Об этом 2 октября сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».

Открытие новое здание пограничного сектора «Хриани» Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии Радио NOR

Новое здание пограничного сектора «Хриани» расположено на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря и построено в рамках проекта модернизации полицейской инфраструктуры МВД. Здание будет обслуживать 18-километровый участок грузино-турецкой границы.

На церемонии присутствовали представители министерства внутренних дел Грузии, посольства США и агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) министерства обороны США. Глава МВД Грузии поблагодарил представителей американской стороны за особый вклад, который правительство США внесло в развитие пограничной полиции Грузии. Проект строительства был профинансирован агентством по сокращению военной угрозы (DTRA).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что частная инвестиционная корпорация правительства США (OPIC) выделила 50 млн долларов США на строительство глубоководного порта в Поти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Поти началось строительство нового глубоководного порта