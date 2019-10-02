Варшава, , 13:21 — REGNUM Украина в настоящее время не может присоединиться к Инициативе трёх морей, или Троеморью. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает RT.

По словам министра, идея кооперации с Украиной обсуждалась в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава государства интересовался возможностью вхождения Киева в Инициативу трёх морей.

«На данном этапе это невозможно, потому что членство ограничено странами ЕС», — сказал Чапутович.

Он добавил, что эти слова применимы и к Западным Балканам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в хорватском Дубровнике прошла первая встреча на высшем уровне стран — участниц Троеморья — государств, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Помимо Хорватии в объединение входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Австрия, Словения, Болгария и Румыния.

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