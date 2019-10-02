Курган, , 13:22 — REGNUM В Курганскую область указом президента Владимира Путина от 30 сентября 2019 года назначен новый начальник Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Им стал полковник юстиции Богдан Францишко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Богдан Францишко был заместителем руководителя управления по расследованию особо важных дел в СУ СК России по республике Крым.

Предыдущий руководитель Пётр Крупеня назначен руководителем СУ СКР по Псковской области.

Отметим, что ранее в Курганской области были назначены новый глава регионального УФСБ России — Исмаил Раджабов, новый глава УМВД России— Дмитрий Свинов, а также новый прокурор Зауралья — Андрей Назаров.