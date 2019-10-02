Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Партии роста» Максим Резник не должен был выступать на протестном митинге в Москве 29 сентября. Об этом заявил 2 октября спикер городского парламента, председатель регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы лелеем эту оппозицию здесь в Петербурге. Ну не может председатель комиссии по культуре, образованию и науке зажигать на митинге с Навальным. Вы что, коллеги из оппозиции, стремитесь к нам сюда протестную повестку перенести из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург живет и жил спокойно все эти годы. Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя делать?» — возмутился Макаров.

Он считает, что в любой стране бывают социальные и экономические трудности, но призывать граждан выходить на улицы и протестовать против этого нельзя, а если есть такое желание, то осуществлять его нужно в стране, «которую не жалко». В качестве примера Макаров привел государства «в джунглях».

Напомним, на проспекте Академика Сахарова в Москве 29 сентября состоялся санкционированный митинг несистемной оппозиции, на котором призывали освободить граждан, арестованных по так называемому «московскому делу» о массовых беспорядках летом 2019 года. По официальным данным МВД, на митинг пришли около 20 тыс. человек.

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